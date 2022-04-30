بانوراما
كوتــش: التحكم في المشاعر… الذكاء
قالت الدكتورة زبيدة بنمامون، أستاذة جامعية ومعالجة نفسية وخبيرة في التطوير المستمر والقيادة لـ»الصباح», إن التحكم في المشاعر يعتبر أمرا له وقع إيجابي على نواح مختلفة من الحياة الشخصية أو المهنية. «إن التحكم في المشاعر أو ما يعرف بالذكاء العاطفي يؤكد أن الشخص يعيش المشاعر المختلفة سواء الحزن أو الفرحأكمل القراءة »
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