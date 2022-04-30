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بانوراما

تعذيب فتاة وشقيقها واغتصابهما

منذ دقيقة واحدة
Soldiers arrive at the site of a military plane crash near the village of Ouled Gacem in eastern Algeria, about 500km (311 miles) from the capital Algiers February 12, 2014. The military transport plane carrying members of the Algerian armed forces and their relatives crashed into a mountain on Tuesday, killing 77 people, the worst air disaster in the North African country in a decade. REUTERS/Louafi Larbi (ALGERIA - Tags: TRANSPORT DISASTER MILITARY)
ربيع الإرهاب في الجزائر (الاخيرة) يعد كتاب “ربيع الإرهاب في الجزائر… شهادات وحقائق صادمة عن جرائم ” د إر إس” المخابرات العسكرية، لمؤلفه، اعمر رامي، المترجم في 2022، وهو من بين الكتب التي تطرقت إلى جرائم مافيا الجنرالات في الجزائر من خلال رواية قصص التعذيب المرعبة والقتل والخراب في العشرية السوداءأكمل القراءة »


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