fbpx
وطنية

وهبي‭ ‬ينتصر‭ ‬للتحكيم

منذ 22 ثانية
وهبي‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬المشروع‭ ‬سيمكن‭ ‬المغرب‭ ‬من‭ ‬منظومة‭ ‬قانونية‭ ‬متكاملة‭  (‬أرشيف‭)‬
قال‭ ‬إن‭ ‬القانون‭ ‬هو‭ ‬استجابة‭ ‬لرغبة‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬تبسيط‭ ‬المساطر‭ ‬الإدارية‭ ‬والقضائية‭ ‬ قال‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬وهبي،‭ ‬وزير‭ ‬العدل،‭ ‬إن‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الوساطة‭ ‬والتحكيم،‭  ‬الذي‭ ‬صودق‭ ‬عليه‭ ‬الاثنين‭ ‬الماضي،‭ ‬بالإجماع‭ ‬أمام‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬يأتي‭ ‬استجابة‭ ‬للرغبة‭ ‬الملحة‭ ‬للمستثمرين‭ ‬في‭ ‬تبسيط‭ ‬المساطر‭ ‬الإدارية‭ ‬والقضائية‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الاستثمار‭ ‬ومنها‭ ‬مسطرة‭ ‬التحكيم‭ ‬والوساطة،‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 22 ثانية
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة