وطنية
وهبي ينتصر للتحكيم
قال إن القانون هو استجابة لرغبة المستثمرين في تبسيط المساطر الإدارية والقضائية قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن مشروع قانون الوساطة والتحكيم، الذي صودق عليه الاثنين الماضي، بالإجماع أمام مجلس النواب، يأتي استجابة للرغبة الملحة للمستثمرين في تبسيط المساطر الإدارية والقضائية في عملية الاستثمار ومنها مسطرة التحكيم والوساطة،أكمل القراءة »
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