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الصباح الفني

قالوا

منذ 13 ثانية
مستغانمي كتبت‭ ‬الروائية‭ ‬الجزائرية‭ ‬أحلام‭ ‬مستغانمي‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬أشياء‭ ‬تُعطى‭ ‬ولا‭ ‬تُطلب‭: ‬عفوية‭ ‬الحديث‭ ‬واهتمام‭ ‬الأحبة‭ ‬ووفاء‭ ‬الأصدقاء‭”‬ أغوتان كتبت‭ ‬الإعلامية‭ ‬إيمان‭ ‬أغوتان‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلة‭ “‬حين‭ ‬تبتسم‭ ‬تستخدم‭ ‬13‭ ‬عضلة‭ ‬من‭ ‬عضلات‭ ‬وجهك‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أنك‭ ‬تستخدم‭ ‬47‭ ‬إذا‭ ‬عبست‭. ‬جرب‭ ‬ذلك‭ ‬بنفسك‭”.‬ تاج‭ ‬الدينأكمل القراءة »


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منذ 13 ثانية
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