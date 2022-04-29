الصباح الفني
قالوا
مستغانمي كتبت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي تدوينة جاء فيها “أشياء تُعطى ولا تُطلب: عفوية الحديث واهتمام الأحبة ووفاء الأصدقاء” أغوتان كتبت الإعلامية إيمان أغوتان على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “حين تبتسم تستخدم 13 عضلة من عضلات وجهك في حين أنك تستخدم 47 إذا عبست. جرب ذلك بنفسك”. تاج الدينأكمل القراءة »
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