الصباح الفني
إصابة زيادي بحروق
كشفت الفنانة هند زيادي، عن إصابتها قبل عدة أيام، بحروق بالغة في ذراعها. ونشرت زيادي، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” تفاصيل الحادثة التي تعرضت إليها في رمضان، وسببت لها في حروق من الدرجة الثانية في ذراعها. وقالت :” إنها تعرضت للحروق بعد أن سكبت على نفسها المياه المغليةأكمل القراءة »
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