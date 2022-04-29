وطنية
صديقي: “الأفوكا” بريئة من استنزاف المياه
نفى محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تشجيع الدولة للزراعات المستنزفة للمياه، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المساحات المزروعة بـ «الأفوكا» لا تتعدى 7 آلاف هكتار على الصعيد الوطني، وأن زراعة البطيخ الأحمر «الدلاح» لا تحصل على دعم مالي من الدولة، حتى تتهم الحكومة بتضييعأكمل القراءة »
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