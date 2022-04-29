الرياضة
بواش ولارغيت مرشحان لتدريب الأسود
المدربان اشتغلا في مارسيليا والجامعة تراهن عليهما بات البرتغالي فيلاش بواش، المدرب السابق لمارسيليا وتشلسي وأندية أخرى، مرشحا لخلافة وحيد خاليلوزيتش، في منصبه مدربا للأسود. وذكرت مصادر متطابقة أن إعادة ناصر لارغيت، إلى منصبه مديرا تقنيا وطنيا، تدخل في إطار السياسة التي وضعتها الجامعة، تأهبا لمشاركة الأسود في المونديال. وحسبأكمل القراءة »
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