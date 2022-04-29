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الرياضة

خريبكة يتسلق المراكز

منذ 3 دقائق
أطاح ببركان أمام جمهور غفير ووراد يربح النقاط واصل أولمبيك خريبكة صحوته، عندما فاز على نهضة بركان، بهدف لصفر، خلال المباراة التي جمعتهما أول أمس (الأربعاء)، بملعب الفوسفاط بخريبكة، لحساب مؤجل الدورة 21 من بطولة القسم الأول. وتعاملت عناصر أولمبيك خريبكة بذكاء مع المواجهة، وكانت أكثر رغبة في تحقيق ثانيأكمل القراءة »


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