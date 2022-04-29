الرياضة
خاليلوزيتش: مازلت مدرب الأسود
قال إن الصحافة تكتب عنه لأجل المال فتح وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، النار مجددا على الصحافيين المغاربة، عندما أكد أنهم يكتبون أي شيء بشأن مستقبله مع المنتخب الوطني. وقال مدرب الأسود في تصريحات صحافية، إنه مازال مدربا للمنتخب المغربي، وما يتردد بخصوص إقالته من منصبه من قبل الجامعة الملكية المغربيةأكمل القراءة »
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