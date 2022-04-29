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وطنية

عرض اجتماعي مخيب لآمال الشغيلة

منذ 22 ثانية
الحكومة رفضت الزيادة العامة في الأجور واكتفت برفع السميك بالقطاع الخاص ضربت المركزيات النقابية التكتم على تفاصيل العرض الحكومي بشأن الاتفاق الاجتماعي المقرر توقيعه اليوم (الجمعة)، بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في انتظار اجتماع القيادات النقابية لمناقشته وتقديم الجواب النهائي. وأوضحت مصادر عمالية متفرقة أنأكمل القراءة »


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منذ 22 ثانية
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