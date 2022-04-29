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وطنية

مزور‭: ‬14‭ ‬ألف‭ ‬درهم‭ ‬تكفي‭ ‬راتبا‭ ‬للمهندس‭ ‬

منذ 12 ثانية
قال‭ ‬رياض‭ ‬مزور،‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬إن‭ ‬المغرب‭ ‬أصبح‭ ‬يتوفر‭ ‬على‭ ‬بيئة‭ ‬صناعية،‭ ‬مشجعة‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬الأطر‭ ‬العليا،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬المهندسون،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬راتب‭ ‬14‭ ‬ألف‭ ‬درهم‭ ‬أو‭ ‬15،‭ ‬أفضل‭ ‬لمهندس‭ ‬شاب‭ ‬من‭ ‬الهجرة‭ ‬إلى‭ ‬فرنسا‭ ‬أو‭ ‬إحدى‭ ‬الدول‭ ‬الأوربية‭.‬ وأضاف‭ ‬مزور،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يتحدث‭ ‬لمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للملكية‭ ‬الفكرية،‭أكمل القراءة »


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