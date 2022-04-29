وطنية
مزور: 14 ألف درهم تكفي راتبا للمهندس
قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إن المغرب أصبح يتوفر على بيئة صناعية، مشجعة على استقرار الأطر العليا، وعلى رأسها المهندسون، مؤكدا أن راتب 14 ألف درهم أو 15، أفضل لمهندس شاب من الهجرة إلى فرنسا أو إحدى الدول الأوربية. وأضاف مزور، الذي كان يتحدث لمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية،أكمل القراءة »
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