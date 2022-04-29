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الرياضة

إصابة العرجون تحير الرجاء

منذ 24 ثانية
الطاوسي يعد لائحة الانتقالات والأجانب خارج حساباته حيرت إصابة عمر العرجون، الطاقم الطبي للرجاء الرياضي، إذ كشفت فحوصات إضافية عدم شفائه منها. ومن المقرر أن يواصل العرجون غيابه عن مباريات الفريق الأخضر المقبلة، إلى حين إجرائه كشفا جديدا، لينضاف إلى زكرياء الوردي المصاب أيضا. من جهة ثانية، سيكون على رشيدأكمل القراءة »


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منذ 24 ثانية
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