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الرياضة

تونس ومصر تقاطعان “الشان”

منذ 19 ثانية
الانسحاب يقرب المحليين من النهائيات قررت مصر وتونس الانسحاب من التصفيات الخاصة ببطولة إفريقيا للاعبين المحليين. وحسب تقارير إعلامية محلية، فإن هذا الانسحاب يعود إلى توالي الاستحقاقات القارية، التي تتضمن في الفترة المقبلة، تصفيات “الكان”، والإعداد للمشاركة في مونديال قطر بالنسبة لمنتخب تونس. ولم تكن مصر أيضا بين منتخبات البطولةأكمل القراءة »


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منذ 19 ثانية
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