الرياضة
تونس ومصر تقاطعان “الشان”
الانسحاب يقرب المحليين من النهائيات قررت مصر وتونس الانسحاب من التصفيات الخاصة ببطولة إفريقيا للاعبين المحليين. وحسب تقارير إعلامية محلية، فإن هذا الانسحاب يعود إلى توالي الاستحقاقات القارية، التي تتضمن في الفترة المقبلة، تصفيات “الكان”، والإعداد للمشاركة في مونديال قطر بالنسبة لمنتخب تونس. ولم تكن مصر أيضا بين منتخبات البطولةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا