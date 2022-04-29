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وطنية

لطفي‭: ‬‮ ‬مناورات‭ ‬لرفع‭ ‬سن‭ ‬التقاعد‭ ‬إلى‭ ‬65‭ ‬سنة

منذ 17 ثانية
كشفت‭ ‬المنظمة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬للشغل‭ ‬وجود‭ ‬مناورات‭ ‬هادفة‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬سن‭ ‬التقاعد‭ ‬إلى‭ ‬65‭ ‬سنة،‭ ‬والزيادة‭ ‬في‭ ‬المساهمات‭ ‬من‭ ‬جيوب‭ ‬الموظفين‭ ‬والعمال‭. ‬وأكدت‭ ‬المنظمة‭ ‬رفضها‭ ‬لمقاربات‭ ‬الحكومة‭ ‬حول‭ ‬إصلاح‭ ‬أنظمة‭ ‬التقاعد،‭ ‬مطالبة‭ ‬بإعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬المشؤوم‭ ‬والعودة‭ ‬إلى‭ ‬معايير‭ ‬آخر‭ ‬أجرة،‭ ‬ومعامل‭ ‬2‭.‬5‭ % ‬بنظام‭ ‬التوزيع‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬صندوق‭ ‬معاشات‭أكمل القراءة »


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