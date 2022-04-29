وطنية
لطفي: مناورات لرفع سن التقاعد إلى 65 سنة
كشفت المنظمة الديمقراطية للشغل وجود مناورات هادفة إلى رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، والزيادة في المساهمات من جيوب الموظفين والعمال. وأكدت المنظمة رفضها لمقاربات الحكومة حول إصلاح أنظمة التقاعد، مطالبة بإعادة النظر في المشروع المشؤوم والعودة إلى معايير آخر أجرة، ومعامل 2.5 % بنظام التوزيع في إطار صندوق معاشاتأكمل القراءة »
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