الصباح الفني
بوغرابة في “أون مابيل مارسيي”
يضرب الفكاهي رضوان بوغرابة موعدا يوم حادي عشر ماي المقبل لجمهور المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط لمتابعة عرضه الفني بعنوان “أون مابيل مارسيي”. ويعتبر رضوان بوغرابة، المقيم بأوربا من بين ألمع الأسماء في عالم الكوميديا، وسبق أن كسب ثقة الفنان جمال الدبوز وشارك في النسخة التاسعة من تظاهرة “جمال كوميديأكمل القراءة »
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