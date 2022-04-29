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الصباح الفني

بوغرابة‭ ‬في‭ “‬أون‭ ‬مابيل‭ ‬مارسيي‭”‬

منذ 14 ثانية
رضوان‭ ‬بوغرابة‭  (‬خاص‭)‬
يضرب‭ ‬الفكاهي‭ ‬رضوان‭ ‬بوغرابة‭ ‬موعدا‭ ‬يوم‭ ‬حادي‭ ‬عشر‭ ‬ماي‭ ‬المقبل‭ ‬لجمهور‭ ‬المسرح‭ ‬الوطني‭ ‬محمد‭ ‬الخامس‭ ‬بالرباط‭ ‬لمتابعة‭ ‬عرضه‭ ‬الفني‭ ‬بعنوان‭ “‬أون‭ ‬مابيل‭ ‬مارسيي‭”.‬ ويعتبر‭ ‬رضوان‭ ‬بوغرابة،‭ ‬المقيم‭ ‬بأوربا‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬ألمع‭ ‬الأسماء‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الكوميديا،‭ ‬وسبق‭ ‬أن‭ ‬كسب‭ ‬ثقة‭ ‬الفنان‭ ‬جمال‭ ‬الدبوز‭ ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬تظاهرة‭ “‬جمال‭ ‬كوميدي‭أكمل القراءة »


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