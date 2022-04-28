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الصباح الفني

قالوا

منذ دقيقة واحدة
زيدان كتب‭ ‬الروائي‭ ‬والمفكر‭ ‬المصري‭ ‬يوسف‭ ‬زيدان‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬إذا‭ ‬توالت‭ ‬على‭ ‬الناس‭ ‬الأزمات،‭ ‬نبتت‭ ‬في‭ ‬قلوبهم‭ ‬أشواك‭ ‬الكراهية‭ ‬والغلّ‭ ‬والتدين‭ ‬الشكلي‭”‬ بهاوي كتب‭ ‬الفنان‭ ‬زهير‭ ‬بهاوي‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلا‭ “‬تصبح‭ ‬الحياة‭ ‬ذات‭ ‬معنى‭ ‬حينما‭ ‬نجد‭ ‬شيئا‭ ‬نكافح‭ ‬من‭ ‬أجله‭”.‬ الغرباوي كتب‭ ‬الفكاهي‭ ‬فتاح‭ ‬الغرباوي‭ ‬تدوينة‭أكمل القراءة »


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