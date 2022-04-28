الصباح الفني
قالوا
زيدان كتب الروائي والمفكر المصري يوسف زيدان تدوينة جاء فيها “إذا توالت على الناس الأزمات، نبتت في قلوبهم أشواك الكراهية والغلّ والتدين الشكلي” بهاوي كتب الفنان زهير بهاوي على حسابه الرسمي على “إنستغرام” قائلا “تصبح الحياة ذات معنى حينما نجد شيئا نكافح من أجله”. الغرباوي كتب الفكاهي فتاح الغرباوي تدوينةأكمل القراءة »
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