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“العيون سيدي ملوك” ضمن التراث الوطني
أدرجت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، قصبة العيون سيدي ملوك بإقليم تاوريرت، ضمن لائحة التراث الوطني. وقالت المديرية الجهوية للثقافة بجهة الشرق، إن الوزارة أصدرت قرارا يقضي بتقييد القصبة في عداد الآثار، مشيرة إلى أن القصبة الإسماعيلية لعبت أدوارا مهمة في التاريخ المغربي، ومن بينها أنها كانت شاهدة على حملات المولىأكمل القراءة »
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