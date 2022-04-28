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“من أجل زيكو” في “شاهد vip”
أكدت منصة “شاهد vip” عرض فيلم “من أجل زيكو” الذي رفع من دور العرض السينمائية، مشيرة إلى أنها ستبث الفيلم بعد نهاية رمضان. ويضم فيلم “من أجل زيكو”، عددا من النجوم، منهم كريم محمود عبد العزيز ومنة شلبي ومحمد محمود ومحمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي. وحققتأكمل القراءة »
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