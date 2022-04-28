الصباح الفني
ميكروطروطوار
الوقوع في المحظور الشعوذة غير مرتبطة برمضان أو ليلة القدر لوحدها، وإنما من يعتقد بالكهنة والدجالين، وبأنها تيسر على أيديهم الأمور، فهو يؤمن بها في سائر أيام السنة، وهذا ما ينافي الشريعة الإسلامية، إذ قال الله في القرآن الكريم “ولا يفلح الساحر حيث أتى”. ومن يرى أنه يستطيع تغييرأكمل القراءة »
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