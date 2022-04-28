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الصباح الفني

ميكروطروطوار

منذ دقيقتين
‭‬الوقوع‭ ‬في‭ ‬المحظور الشعوذة‭ ‬غير‭ ‬مرتبطة‭ ‬برمضان‭ ‬أو‭ ‬ليلة‭ ‬القدر‭ ‬لوحدها،‭ ‬وإنما‭ ‬من‭ ‬يعتقد‭ ‬بالكهنة‭ ‬والدجالين،‭ ‬وبأنها‭ ‬تيسر‭ ‬على‭ ‬أيديهم‭ ‬الأمور،‭ ‬فهو‭ ‬يؤمن‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬سائر‭ ‬أيام‭ ‬السنة،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬ينافي‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬إذ‭ ‬قال‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ “‬ولا‭ ‬يفلح‭ ‬الساحر‭ ‬حيث‭ ‬أتى‭”. ‬ ومن‭ ‬يرى‭ ‬أنه‭ ‬يستطيع‭ ‬تغيير‭أكمل القراءة »


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