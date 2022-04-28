الصباح الفني
هادي و”المرأة صاحبة المسدس”
تضرب الممثلة صوفيا هادي موعدا لجمهور المسرح الوطني محمد الخامس يوم خامس ماي المقبل، لمتابعة مسرحية لها بعنوان “المرأة صاحبة المسدس 45”. وتقدم صوفيا هادي عملها المسرحي الناطق بالفرنسية من توقيع المخرج نبيل لحلو، والذي يتناول قصة “لورا ساندر”، امرأة لا تستطيع التخلي عن مسدسها، الذي تخفيه في جيب سروالها،أكمل القراءة »
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