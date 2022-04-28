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وطنية

النفايات‭ ‬الطبية‭ ‬تقهر‭ ‬أيت‭ ‬الطالب

منذ 3 دقائق
قال‭ ‬إن‭ ‬3500‭ ‬طن‭ ‬تصدر‭ ‬عن‭ ‬المستشفيات‭ ‬و2000‭ ‬عن‭ ‬مصحات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص تهدد‭ ‬النفايات‭ ‬الطبية،‭ ‬وقلة‭ ‬مخزون‭ ‬الدم،‭ ‬صحة‭ ‬المواطنين،‭ ‬إذ‭ ‬دق‭ ‬برلمانيون‭ ‬ناقوس‭ ‬الخطر،‭ ‬بحضور‭ ‬خالد‭ ‬آيت‭ ‬الطالب،‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬والحماية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬محاسبة‭ ‬الوزراء،‭ ‬الاثنين‭ ‬الماضي‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭.‬ وقال‭ ‬محمد‭ ‬العربي‭ ‬المرابط،‭ ‬البرلماني‭ ‬عن‭ ‬دائرة‭ ‬المضيق‭ ‬الفنيدق‭أكمل القراءة »


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