وطنية
النفايات الطبية تقهر أيت الطالب
قال إن 3500 طن تصدر عن المستشفيات و2000 عن مصحات القطاع الخاص تهدد النفايات الطبية، وقلة مخزون الدم، صحة المواطنين، إذ دق برلمانيون ناقوس الخطر، بحضور خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في جلسة محاسبة الوزراء، الاثنين الماضي بمجلس النواب. وقال محمد العربي المرابط، البرلماني عن دائرة المضيق الفنيدقأكمل القراءة »
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