الصباح الفني
”سوق جميعة”… توابل الشعوذة
مقادير الوصفات السحرية تصل 600 درهم وتعاملات حذرة لمحلات “العشابة” لتجنب كمائن الشرطة إذا كانت ليلة القدر مناسبة لاجتهاد المصلين في استغلال أكبر وقت من التعبد والدعاء للظفر بأجر وبركة ليلة وصفها الله عز وجل في كتابه الكريم بأنها خير من ألف شهر، وخصها بميزة متفردة يفوق فيها ثواب عبادةأكمل القراءة »
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