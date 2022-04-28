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الصباح الفني

‭”‬سوق‭ ‬جميعة‭”… ‬توابل‭ ‬الشعوذة

منذ دقيقة واحدة
أحد‭ ‬محلات‭ ‬العشابة‭ ‬بالسوق‭ (‬عبد‭ ‬الحق‭ ‬خليفة‭)‬
مقادير‭ ‬الوصفات‭ ‬السحرية‭ ‬تصل‭ ‬600‭ ‬درهم‭ ‬وتعاملات‭ ‬حذرة‭ ‬لمحلات‭ “‬العشابة‭” ‬لتجنب‭ ‬كمائن‭ ‬الشرطة إذا‭ ‬كانت‭ ‬ليلة‭ ‬القدر‭ ‬مناسبة‭ ‬لاجتهاد‭ ‬المصلين‭ ‬في‭ ‬استغلال‭ ‬أكبر‭ ‬وقت‭ ‬من‭ ‬التعبد‭ ‬والدعاء‭ ‬للظفر‭ ‬بأجر‭ ‬وبركة‭ ‬ليلة‭ ‬وصفها‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬في‭ ‬كتابه‭ ‬الكريم‭ ‬بأنها‭ ‬خير‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬شهر،‭ ‬وخصها‭ ‬بميزة‭ ‬متفردة‭ ‬يفوق‭ ‬فيها‭ ‬ثواب‭ ‬عبادة‭أكمل القراءة »


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