حوادث
مهيجات جنسية تورط خمسينية بمراكش
ضبطت تروجها رغم خطورتها على صحة مستعمليها وأبحاث لكشف باقي المتورطين أنهت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، أخيرا، أنشطة إجرامية لامرأة مختصة في الاتجار في المهيجات الجنسية والأدوية المهربة. وحسب مصادر “الصباح”، فإن العملية الأمنية التي قامت بها عناصر الشرطة التابعة للمنطقة الأمنية المنارة، تمت إثر إيقاف امرأة تبلغأكمل القراءة »
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