حوادث
إيداع قاتل بالتسلسل مستشفى الأمراض العقلية
أودع قاتل بالتسلسل مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بن الحسن بفاس، بقرار قضائي بعدما اتضح أنه منعدم المسؤولية ولم يكن في كامل قواه العقلية لما أجهز على 4 أشخاص وأصاب آخرين هاجمهم بأداة حادة ورشقهم بالحجارة قبل سنة بدوار عين بيضا بجماعة عين عائشة بتاونات. واعتمدت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس،أكمل القراءة »
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