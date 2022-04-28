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بانوراما

رائحة الفم الكريهة… الإزعاج

منذ 4 ساعات
الدكتورة عزيزي قالت إنها ناتجة عن نقص الماء وبكتيريا الفم خلال الصيام  أكدت الدكتورة فاطمة عزيزي، طبيبة عامة أن جفاف الفم خلال رمضان راجع لعدم شرب الماء لساعات طويلة خلال الصيام ما يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة عند أغلب الأشخاص، مضيفة أن من أسباب ذلك ظهور البكتيريا داخل الفم. عنأكمل القراءة »


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