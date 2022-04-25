الصباح الفني
”بداية” بلمسة نسائية بخريبكة
معرض تشكيلي جماعي للنعيري ومراس ومسرور احتضنت قاعة الأفراح التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط بخريبكة، الأسبوع الماضي، معرضا تشكيليا جماعيا نسائيا، تحت عنوان” بداية”. وشارك في المعرض الجماعي، الذي ينظمه القسم الاجتماعي التابع للمجمع بخريبكة، ، كل من الفنانات زينب النعيري، وسلمى مراس، ثم إيمان مسرور، واستمر إلى غاية نهاية الأسبوع.أكمل القراءة »
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