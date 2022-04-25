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الصباح الفني

‭”‬بداية‭” ‬بلمسة‭ ‬نسائية‭ ‬بخريبكة

منذ 3 دقائق
جانب‭ ‬من‭ ‬افتتاح‭ ‬المعرض‭ (‬خاص‭)‬
معرض‭ ‬تشكيلي‭ ‬جماعي‭ ‬للنعيري‭ ‬ومراس‭ ‬ومسرور احتضنت‭ ‬قاعة‭ ‬الأفراح‭ ‬التابعة‭ ‬للمجمع‭ ‬الشريف‭ ‬للفوسفاط‭ ‬بخريبكة،‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬معرضا‭ ‬تشكيليا‭ ‬جماعيا‭ ‬نسائيا،‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭” ‬بداية‭”.‬ وشارك‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬الجماعي،‭ ‬الذي‭ ‬ينظمه‭ ‬القسم‭ ‬الاجتماعي‭ ‬التابع‭ ‬للمجمع‭ ‬بخريبكة،‭ ‬،‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الفنانات‭ ‬زينب‭ ‬النعيري،‭ ‬وسلمى‭ ‬مراس،‭ ‬ثم‭ ‬إيمان‭ ‬مسرور،‭ ‬واستمر‭ ‬إلى‭ ‬غاية‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭.‬أكمل القراءة »


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