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وطنية

لهيب‭ ‬الأسعار‭ ‬يخيم‭ ‬على‭ ‬فاتح‭ ‬ماي‭ ‬

منذ 3 دقائق
الأسعار‭ ‬تواصل‭ ‬الارتفاع‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬رمضان‭ (‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬مفيق‭)‬
الكنفدرالية‭ ‬تهاجم‭ ‬تحالف‭ ‬السلطة‭ ‬والمال‭ ‬وإخوان‭ ‬بنكيران‭ ‬ينتقدون‭ ‬استقالة‭ ‬الحكومة تستعد‭ ‬المركزيات‭ ‬النقابية‭ ‬لجعل‭ ‬مناسبة‭ ‬فاتح‭ ‬ماي،‭ ‬يوم‭ ‬غضب‭ ‬عمالي‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬الأوضاع‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬الصعبة،‭ ‬التي‭ ‬عمقتها‭ ‬موجة‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬التي‭ ‬ضربت‭ ‬القدرة‭ ‬الشرائية‭ ‬في‭ ‬العمق،‭ ‬بسبب‭ ‬لهيب‭ ‬المحروقات‭ ‬والمواد‭ ‬الأساسية‭.‬ واختارت‭ ‬الكنفدرالية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬للشغل،‭ ‬تخليد‭ ‬عيد‭ ‬العمال‭ ‬لهذه‭أكمل القراءة »


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