وطنية
لهيب الأسعار يخيم على فاتح ماي
الكنفدرالية تهاجم تحالف السلطة والمال وإخوان بنكيران ينتقدون استقالة الحكومة تستعد المركزيات النقابية لجعل مناسبة فاتح ماي، يوم غضب عمالي احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، التي عمقتها موجة ارتفاع الأسعار التي ضربت القدرة الشرائية في العمق، بسبب لهيب المحروقات والمواد الأساسية. واختارت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، تخليد عيد العمال لهذهأكمل القراءة »
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