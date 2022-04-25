الرياضة
اعتداءات بعد مباراة “الواف” وتطوان
جريندو: الفوز مهم وأوقفنا القيل والقال شهدت المنصة الشرفية لملعب الحسن الثاني بفاس أحداثا لا رياضية واعتداءات لفظية وجسدية إثر تشابك بين مسيري وداد فاس والمغرب التطواني أول أمس (السبت)، ضمن بطولة القسم الثاني. واندلعت الأحداث مباشرة بعد إضافة هشام الخلوة، لاعب المغرب التطواني للهدف الثاني، دقيقتين قبل انتهاء الوقت الأصليأكمل القراءة »
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