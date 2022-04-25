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“نتفليكس” تكشف عن “تنين أبي”
كشفت منصة “نتفليكس” لمناسبة احتفالها باليوم العالمي للكتاب الموافق لـ 23 أبريل من كل سنة، عن صورة لم يسبق عرضها من قبل لفيلم الرسوم المتحركة المرتقب والمستوحى من كتاب “تنين أبي” (My Father’s Dragon) . ويروي العمل الفني قصة الصبي “إلمر”، الذي يجد صعوبة في التأقلم مع حياة المدينة، بعدأكمل القراءة »
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