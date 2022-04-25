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وطنية

غضبة ملكية على مسؤولي “سوق الصالحين”

منذ 4 دقائق
حلت غضبة ملكية جديدة بالقائمين على تهيئة وإنجاز سوق الصالحين، وسط سلا، والذي يعد أكبر سوق نموذجي بالمملكة، بعد إعلان السلطات الترابية عن موعد التدشين، الأسبوع الماضي، واستدعت المنتخبين والأعيان والفاعلين الجمعويين، طيلة الأسبوع، لإجراء اختبارات الكشف عن كورونا، لكن عملية الاختبار توقفت، صباح أمس (الأحد)، وتوقف معها المدعوون عنأكمل القراءة »


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