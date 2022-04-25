الرياضة
لاعبو الكوكب متشبثون بالأمل
أكد لاعبو الكوكب المراكشي لكرة القدم أنهم متشبثون بأمل محافظة الفريق على مكانته بين أندية القسم الثاني للنخبة، والانفلات من خطر النزول إلى أقسام الهواة. وبدا لاعبو الكوكب في تصريحات ل”الصباح”، بعد تحقيقهم فوز مهم خارج الميدان، على شباب بنكرير، الجمعة الماضي، بهدف لصفر، لحساب الدورة 26 من بطولة القسمأكمل القراءة »
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