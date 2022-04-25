وطنية
الدولة لا تسترجع المصاريف القضائية
غياب التنسيق مع الخزينة العامة للمملكة يفقدها مبالغ مالية مهمة وقف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات على عدم تمكن كتاب الضبط من تصفية المصاريف القضائية، لعدم توفرهم على المعلومات الكافية والمفصلة حول المبالغ التي تم تسبيقها من قبل الخزينة العامة للمملكة، والتي يتعين استرجاعها في ما بعد من المحكوم عليهمأكمل القراءة »
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