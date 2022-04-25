الصباح الفني
الجندي و”عصابة دليلة والزواق”
قدمت المخرج هاجر الجندي أول أمس (السبت) بالرباط عملها المسرحي بعنوان “عصابة دليلة والزواق” من تأليفها وبطولة المصطفى الداسوكين وبدرية عطا الله وهنية الغاشي ووفاء مسعودي. وقالت الجندي ل”الصباح” إن تقديم مسرحية “عصابة دليلة والزواق” جاء في إطار مبادرة من “مسرح فنون”، الفرقة ذات التسعة والثلاثين سنة من العمل الإبداعي،أكمل القراءة »
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