الرياضة
التقرير الطبي لبوفال ومايي على طاولة هيفتي
طبيب الأسود يتابع حالتهما الصحية ومساع حثيثة لتأهيلهما لمباراة أمريكا علمت «الصباح» أن فوزي لقجع، رئيس الجامعة ولجنة المنتخبات الوطنية، كلف عبد الرزاق هيفتي، طبيب الأسود، بمتابعة الحالة الصحية للاعبين سفيان بوفال وريان مايي. وكشفت مصادر مطلعة، أن هيفتي ربط اتصالاته باللاعبين المذكورين، للاطمئنان على حالتهما الصحية، بعد إصابة بوفالأكمل القراءة »
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