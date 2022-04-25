الرياضة
تطوان أمام المحكمة الرياضية
تنظر محكمة التحكيم الرياضية الدولية “طاس”، هذا الأسبوع في الدعوى التي رفعها اللاعب الكامروني أسانا نوح إينوسونت، ضد المغرب الرياضي التطواني، بعد رفضه قرار لجنة النزاعات والاستئناف بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وعلمت “الصباح”، أن لجنة النزاعات ب” فيفا” قررت النظر في طلبات اللاعب الكامروني، المتمثلة في مطالبة المغرب التطوانيأكمل القراءة »
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