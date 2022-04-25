fbpx
الرياضة

تطوان أمام المحكمة الرياضية

منذ 3 دقائق
تنظر محكمة التحكيم الرياضية الدولية “طاس”، هذا الأسبوع في الدعوى التي رفعها اللاعب الكامروني أسانا نوح إينوسونت، ضد المغرب الرياضي التطواني، بعد رفضه قرار لجنة النزاعات والاستئناف بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وعلمت “الصباح”، أن لجنة النزاعات ب” فيفا” قررت النظر في طلبات اللاعب الكامروني، المتمثلة في مطالبة المغرب التطوانيأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة