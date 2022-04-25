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عودة مهرجان الضحك
أعلنت إدارة مهرجان مراكش للضحك، موعدا جديدا لمتتبعيه من 15 إلى 18 يونيو 2022، بمشاركة عدة كوميديين مغاربة وأجانب. وأوضح المنظمون أنه “على مدى عشر سنوات، تستضيف مراكش والمغرب المهرجان من أجل الفرجة والاستمتاع بأجمل التظاهرات المخصصة للفكاهة”، مشيرين إلى أن التظاهرة تعتبر بمثابة نقطة وصل بين جميع الثقافات. وقالأكمل القراءة »
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