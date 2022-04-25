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وطنية

مطالب‭ ‬لتصحيح‭ ‬الترقية‭ ‬الداخلية‭ ‬بالمطارات

منذ 3 دقائق
راسلت‭ ‬النقابة‭ ‬الوطنية‭ ‬للمكتب‭ ‬الوطني‭ ‬للمطارات،‭ ‬المنضوية‭ ‬تحت‭ ‬لواء‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬للشغالين‭ ‬بالمغرب،‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي،‭ ‬المديرة‭ ‬العامة‭ ‬للمكتب‭ ‬الوطني‭ ‬للمطارات،‭  ‬حول‭ ‬موضوع‭ ‬تفعيل‭ ‬الترقية‭ ‬الداخلية‭ ‬لـ‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬إطارها‭ ‬القانوني‭.‬ وأشار‭ ‬خطاب‭ ‬النقابة،‭ ‬الذي‭ ‬وجهت‭ ‬نسخ‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬الآن‭ ‬نفسه‭ ‬إلى‭  ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬والكاتب‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬العام‭ ‬للشغالين‭ ‬بالمغرب،‭ ‬ورئيس‭أكمل القراءة »


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