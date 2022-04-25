وطنية
مطالب لتصحيح الترقية الداخلية بالمطارات
راسلت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الثلاثاء الماضي، المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات، حول موضوع تفعيل الترقية الداخلية لـ 2022 في إطارها القانوني. وأشار خطاب النقابة، الذي وجهت نسخ منه في الآن نفسه إلى رئيس الحكومة والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ورئيسأكمل القراءة »
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