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الرياضة

القضاء يرفع الحصانة عن أندية “السوبر”

منذ 3 دقائق
محكمة مدريد تراجعت عن قرارها بحماية الريال وجوفنتوس و»البارصا» فتح القضاء الإسباني الباب أمام الاتحاد الأوربي “يويفا”، لمقاضاة الأندية المؤسسة لدوري “السوبر الأوربي”، بعدما رفع الحظر الذي فرضه قبل سنة، والذي منع الاتحاد الأوربي من جر تلك الأندية للقضاء. ووافقت القاضية صوفيا خيل، من محكمة مدريد التجارية، على رفع الحظر،أكمل القراءة »


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