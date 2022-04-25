الرياضة
عرض سعودي لسايس
سيكون الأغلى بأهلي جدة واللاعب يدرس المقترح كشفت تقارير إعلامية أن أهلي جدة السعودي قدم عرضا مغريا للدولي المغربي رومان سايس، من أجل التعاقد معه خلال مرحلة الانتقالات الصيفية. واعتبرت المصادر نفسها، أن عرض الأهلي الأعلى في مسابقيه، بالنظر إلى القيمة التسويقية، التي يتمتع بها الدولي المغربي والمحترف بولفرهامبتون الإنجليزي.أكمل القراءة »
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