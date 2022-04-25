fbpx
الرياضة

عرض سعودي لسايس

منذ 3 دقائق
سيكون الأغلى بأهلي جدة واللاعب يدرس المقترح كشفت تقارير إعلامية أن أهلي جدة السعودي قدم عرضا مغريا للدولي المغربي رومان سايس، من أجل التعاقد معه خلال مرحلة الانتقالات الصيفية. واعتبرت المصادر نفسها، أن عرض الأهلي الأعلى في مسابقيه، بالنظر إلى القيمة التسويقية، التي يتمتع بها الدولي المغربي والمحترف بولفرهامبتون الإنجليزي.أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة