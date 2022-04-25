الصباح الفني
قالوا
مستغانمي كتبت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي تدوينة جاء فيها “نحن لا نتعلم الحياة من الآخرين، نتعلمها من خدوشنا، من كل ما يبقى منا أرضا بعد سقوطنا ووقوفنا”. سعد كتبت الفنانة هدى سعد على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة ” ويحميك الله بنواياك الصادقة فاطمئن”. الآغا كتب مصطفى الآغا على “إنستغرام”أكمل القراءة »
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