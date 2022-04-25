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الصباح الفني

قالوا

منذ 3 دقائق
مستغانمي كتبت‭ ‬الروائية‭ ‬الجزائرية‭ ‬أحلام‭ ‬مستغانمي‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬نحن‭ ‬لا‭ ‬نتعلم‭ ‬الحياة‭ ‬من‭ ‬الآخرين،‭ ‬نتعلمها‭ ‬من‭ ‬خدوشنا،‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يبقى‭ ‬منا‭ ‬أرضا‭ ‬بعد‭ ‬سقوطنا‭ ‬ووقوفنا‭”.‬ سعد كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬هدى‭ ‬سعد‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلة‭ ” ‬ويحميك‭ ‬الله‭ ‬بنواياك‭ ‬الصادقة‭ ‬فاطمئن‭”.‬ الآغا كتب‭ ‬مصطفى‭ ‬الآغا‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭”أكمل القراءة »


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