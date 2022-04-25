الرياضة
رسالة رياضية: إفلاس
أصبحت طريقة تنظيم المباريات الكبرى بملعب محمد الخامس تشكل استهتارا بحياة المواطنين، وتنذر بوقوع كارثة، وتقدم صورة سلبية مختلفة عن تلك التي يفترض أن نقدمها للعالم وإفريقيا في هذا العصر. ورغم تكرار مشاهد التدافع والاكتظاظ وتزوير التذاكر في كل مباراة، لكن المسؤولين مازالوا عاجزين عن تصحيح الوضع، فأين الخلل؟ أولا،أكمل القراءة »
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