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وطنية

مراسيم‭ ‬تشعل‭ “‬حربا‭” ‬قبلية‭ ‬

منذ 3 دقائق
صدرت‭ ‬بالجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬لتحديد‭ ‬الأراضي‭ ‬السلالية‭ ‬والمطالبة‭ ‬بفتح‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬محاباة‭ ‬قبائل‭ ‬بعينها فتحت‭ ‬مراسيم‭ ‬صادرة‭ ‬بالجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬الباب‭ ‬على‭ ‬خلافات‭ ‬عميقة‭ ‬بين‭ ‬قبائل‭ ‬محاميد‭ ‬الغزلان‭ ‬بإقليم‭ ‬زاكورة‭ ‬والسلطات‭ ‬المحلية،‭ ‬التي‭ ‬اتهمتها‭ ‬القبائل‭ ‬بالسير‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬إشعال‭ ‬حرب‭ ‬أهلية‭ ‬بين‭ ‬المكونات‭ ‬القبلية‭ ‬بالمنطقة،‭ ‬بسبب‭ ‬ما‭ ‬اعتبرته‭ ‬محاباة‭أكمل القراءة »


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