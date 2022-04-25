وطنية
مراسيم تشعل “حربا” قبلية
صدرت بالجريدة الرسمية لتحديد الأراضي السلالية والمطالبة بفتح تحقيق في محاباة قبائل بعينها فتحت مراسيم صادرة بالجريدة الرسمية في الآونة الأخيرة، الباب على خلافات عميقة بين قبائل محاميد الغزلان بإقليم زاكورة والسلطات المحلية، التي اتهمتها القبائل بالسير في طريق إشعال حرب أهلية بين المكونات القبلية بالمنطقة، بسبب ما اعتبرته محاباةأكمل القراءة »
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