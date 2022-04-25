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عادل ضيفة”في بيتنا روبوت” تظهر الفنانة شيري عادل ضيفة شرف في الحلقات الأخيرة لمسلسل “في بيتنا روبوت 2″، الذي يتم عرضه في رمضان الجاري على قناة “الحياة”. ومسلسل “في بيتنا روبوت 2” من بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقي، وهو منأكمل القراءة »
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