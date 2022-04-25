fbpx
الصباح الفني

لقطات

منذ 3 دقائق
الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬الهواتف‭ ‬يجعلك‭ ‬أكثر‭ ‬رضى أوضحت‭ ‬دراسة‭ ‬أنه‭ ‬بالتوقف‭ ‬عن‭ ‬استخدام‭ ‬هاتفك‭ ‬الذكي‭ ‬لمدة‭ ‬ساعة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬يجعلك‭ ‬أقل‭ ‬قلقا‭ ‬وأكثر‭ ‬رضى‭ ‬عن‭ ‬الحياة‭ ‬وأكثر‭ ‬عرضة‭ ‬لممارسة‭ ‬الرياضة‭. ‬وبينت‭ ‬الدراسات‭ ‬السابقة‭ ‬أن‭ ‬استخدام‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬مرتبط‭ ‬بالسمنة‭ ‬وآلام‭ ‬الرقبة‭ ‬وضعف‭ ‬الأداء‭ ‬والسلوك‭ ‬الشبيه‭ ‬بالإدمان‭ .‬واكتشف‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة