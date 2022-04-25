الصباح الفني
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الاستغناء عن الهواتف يجعلك أكثر رضى أوضحت دراسة أنه بالتوقف عن استخدام هاتفك الذكي لمدة ساعة واحدة فقط في اليوم يجعلك أقل قلقا وأكثر رضى عن الحياة وأكثر عرضة لممارسة الرياضة. وبينت الدراسات السابقة أن استخدام الهواتف الذكية مرتبط بالسمنة وآلام الرقبة وضعف الأداء والسلوك الشبيه بالإدمان .واكتشف الباحثون أنأكمل القراءة »
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