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حوادث

حادثـة تفضـح اختطـاف شابـة

منذ 3 دقائق
فككت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي إمينتانوت، أخيرا، لغز عملية اختطاف ذهبت ضحيتها شابة في مقتبل العمر، ما مكن من اعتقال المشتبه فيه المتورط في الواقعة الخطيرة. وحسب مصادر “الصباح”، فإن افتضاح المتهم، تم اعتمادا على الأبحاث والتحريات المنجزة التي أعقبت العثور على الضحية مصابة بجروح إثر سقوطها منأكمل القراءة »


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