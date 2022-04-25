الرياضة
أزمة بالرجاء بعد الإقصاء
مطالب بجمع عام استثنائي وانتقادات للاعبين والطاوسي يعتذر وجحيم في المدرجات دخل الرجاء الرياضي في أزمة بعد إقصائه من ربع نهاية عصبة أبطال إفريقيا، الجمعة الماضي، حين عجز عن الفوز على الأهلي المصري، وأنهى مباراة الإياب بهدف لمثله، بعدما خسر الذهاب بهدفين لواحد. وطالب منخرطون بعقد جمع استثنائي، وحملوا المكتبأكمل القراءة »
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