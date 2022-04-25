الرياضة
الوداد يواصل تحطيم أرقامه القارية
تفاصيل تأهل عسير أمام بلوزداد في مباراة تجددت فيها مشاكل التنظيم واصل الوداد إنجازاته الإفريقية بضمان تأهله لنصف نهاية عصبة أبطال إفريقيا للمرة الرابعة على التوالي، بعدما أنهى مباراته أمام شباب بلوزداد الجزائري، دون أهداف، أول أمس (السبت)، مستغلا فوزه في الذهاب بهدف لصفر. ويخوض الوداد نصف النهائي أمام بيتروأكمل القراءة »
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