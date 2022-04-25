الرياضة
الطائر يدق ناقوس الخطر
جماهير المولودية تطالب بتصحيح الوضع بعد السقوط أمام طنجة دق هلال الطائر، مدرب مولودية وجدة، ناقوس الخطر، حول مستقبل فريقه، بعد الهزيمة أمام ضيفه اتحاد طنجة، بثلاثة أهداف لاثنين، في المباراة التي جمعتهما، الجمعة مساء بالملعب الشرفي بوجدة، لحساب الدورة 22 من البطولة الوطنية القسم الأول. وقال الطائر في تصريحأكمل القراءة »
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