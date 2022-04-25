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الرياضة

ياجور يدخل الـ “طاس” حسابات النزول

منذ 3 دقائق
لم يفوت نهضة الزمامرة فرصة استقباله للاتحاد البيضاوي ضمن الدورة 26 من بطولة القسم الثاني وفاز عليه، بهدف لصفر، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء أول أمس (السبت)، بملعب الشهيد أحمد شكري. وأحرز هدف الفوز للفريق الدكالي مهاجمه محسن ياجور في الدقيقة الأخيرة من المباراة بتسديدة قوية هزم بها الحارسأكمل القراءة »


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