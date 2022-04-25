الرياضة
ياجور يدخل الـ “طاس” حسابات النزول
لم يفوت نهضة الزمامرة فرصة استقباله للاتحاد البيضاوي ضمن الدورة 26 من بطولة القسم الثاني وفاز عليه، بهدف لصفر، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء أول أمس (السبت)، بملعب الشهيد أحمد شكري. وأحرز هدف الفوز للفريق الدكالي مهاجمه محسن ياجور في الدقيقة الأخيرة من المباراة بتسديدة قوية هزم بها الحارسأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا