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حوادث

مختل عقليا يطعن “مخزنيا” بأكادير

منذ 3 دقائق
ألقت عناصر الدرك الملكي بتغازوت، شمال أكادير، أول أمس (السبت)، القبض على مختل عقلي (35 سنة)، طعن عنصرا من القوات المساعدة بسكين ما تسبب له في جروح بالغة استدعت نقله، إلى المستشفى العسكري ببنسركاو، بعدما عرض أفراد عائلة أجنبية من جنسية فرنسية للخطر، لحظة وجودهم داخل مطعم بمنطقة مدربا بتغازوت.أكمل القراءة »


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